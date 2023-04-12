الرقابة الروسية لا ترى أي سبب لإلغاء حظر "تويتر" في روسيا

لا ترى هيئة "روس كوم نادزور" (لجنة الرقابة الروسية) الآن أي سبب لإلغاء حظر الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي الأجنبية "تويتر" في روسيا.

معلوم أن إدارة المنصة الإلكترونية لم تحذف إلى حد الآن حوالي 1300 مادة محظورة في روسيا.

أفادت بذلك وكالة" نوفوستي" الروسية نقلا عن هيئة "روس كوم نادزور". وقال ناطق باسم الهيئة:" لا توجد في الوقت الراهن أي أسباب لرفع القيود المفروضة على المخادم الأجنبية".

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وأوضحت الهيئة أن المستخدمين الروس لا يواجهون نقصا في طرق الحصول على المعلومات والتواصل عبر الإنترنت، أما "تويتر" فلا تزال فيها مواد محظورة مثل المواد الإباحية للأطفال والدعاية للانتحار والمخدرات، والدعوات للمشاركة في أعمال شغب ومواد مزيّفة كاذبة عن الجيش الروسي

ومضت قائلة:" تستمر شبكة "تويتر" الاجتماعية في ترويج أنواع أخرى من المضمون المدمّر تتعارض مع القيم الروحية الروسية التقليدية".

يذكر أن صحيفة "كومسومولسكايا برافدا. رو" الإلكترونية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن بعض النواب في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) اقترحوا رفع القيود المفروضة على "تويتر"، إذ أن هذا الموقع يمكن أن يصبح منصة مناسبة لنشر الموقف الروسي في العالم.

المصدر:كومسومولسكايا برافدا