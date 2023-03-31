ASUS تضيف جهازا مميزا لأسرة حواسب Zenbook

كشفت ASUS عن مجموعة جديدة من الحواسب المحمولة، كان من أبرزها حاسب Zenbook 14 OLED بنسخته الجديدة.

ويتميز الحاسب الجديد بتصميمه الأنيق، وهيكله المتين والخفيف الوزن، إذ أتى الهيكل بسماكة 16.9 ملم ، ويوزن 1.39 كلغ فقط، وحصل الجهاز على لوحة مفاتيح بأزرار مريحة للكتابة، وزود بلوحة لمسية أسفل اللوحة يمكن استعمالها للتحكم بالشاشة ومؤشرة الفأرة ويمكن تحويلها بلمسة واحدة إلى لوحة أرقام لمسية.

ومن الأمور المميزة في هذا الحاسب أيضا الشاشة التي أتت من نوع OLED بمقاس 14 بوصة، والتي توفر دقة عرض ممتازة للصور والفيديوهات وتتمتع بتباين رائع للألوان.

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ويضمن الأداء الممتاز للجهاز معالجات Core i7، وشرائح رسوميات Intel Iris Xe graphics، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية من نوع PCIe 4.0 SSD.

وحصل الحاسب على ماسح لبصمات الأصابع لضمان أمن البيانات، وتقنيات Dolby Atmos لعرض الأصوت بطريقة ممتازة، ومنافذ متنوعة للشحن ونقل البيانات، وبطارية باستطاعة 75 واط تكفيه ليعمل لمدة طويلة بالشحنة الواحدة.

المصدر: ixbit