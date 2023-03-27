لماذا لا يجب عليك أبدا تشارك كلمة مرور Wi-Fi مع الأصدقاء؟!.. 10 أسباب ستجعلك تفكر مليا!

تعد إعارة كلمة مرور Wi-Fi الخاصة بك إلى صديق أو جار أمرا شائعا نسبيا، ولكن هناك عددا من المخاطر التي يجب عليك مراعاتها قبل القيام بذلك.

وتمتد الأخطار المحتملة من زيارة الفرد لمواقع الويب غير القانونية تحت عنوان IP الخاص بك إلى انتشار البرامج الضارة إلى أجهزتك.

وفيما يلي 10 أسباب تجعلك تفكر مليا في مشاركة كلمة مرور Wi-Fi مع الأصدقاء.

التنزيلات غير القانونية

أحد الأحداث الأكثر احتمالا هو أن يمنحك شخص ما كلمة مرور Wi-Fi لاستخدامها في وسائل شائنة.

وإذا استخدم شخص آخر اتصالك بالإنترنت لتنزيل محتوى غير قانوني، فسيترك أثرا عبر الإنترنت يعود إلى جهاز التوجيه الخاص بك.

ويمكن لصديق أن يختار تنزيل فيلم أو مسلسل تلفزيوني بشكل غير قانوني في منزلك لتجنب تعريض نفسه للخطر.

انتشار البرامج الضارة

يمكنك مشاركة كلمة مرورك مع شخص تثق به تماما وتعرف على وجه اليقين أنه لن يستفيد أبدا من لطفك.

ومع ذلك، فحتى الصديق الجدير بالثقة أو أحد أفراد الأسرة المتصلين بشبكتك قد يتسبب في كارثة.

وغالبا ما تعمل البرامج الضارة في الخلفية، ما يعني أن الشخص قد يكون غير مدرك تماما بوجودها عند الاتصال.

وإذا كان جهاز، مثل الهاتف الذكي، مصابا ببرامج ضارة ويتصل بشبكة Wi-Fi الخاصة بك، فقد يستمر في مهاجمة أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة اللوحية الخاصة بك أثناء انتشارها.

استخدام جميع البيانات الخاصة بك

يقدم جميع مزودي خدمات النطاق العريض تقريبا تنزيلات غير محدودة ولا توجد قيود على البيانات، لذلك قد تعتقد أن هذا لن يؤثر عليك.

ومع ذلك، تُعرف معظم الحزم غير المحدودة إما باسم "قياسي غير محدود" أو "غير محدود حقا".

ومع الحزم القياسية غير المحدودة، يمكن أن تكون هناك قيود، مثل إدارة حركة المرور وسياسات الاستخدام العادل.

وإذا قمت بتسليم كلمة المرور الخاصة بك إلى شخص يقوم بإجراء تنزيلات كبيرة جدا ومنتظمة، فقد يقول مزود خدمة الإنترنت الخاص بك أنك تسيء استخدام سياسة الاستخدام العادل. وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء سرعة اتصالك وفي الحالات الخطيرة إنهاء اتصالك.

رؤية الاتصالات

إن السماح لشخص ما بالاتصال بشبكة Wi-Fi الخاصة بك يمنح شخصا ما حق الوصول إلى نظام حيث يتم إدخال البيانات وإخراجها.

إقرأ المزيد

ويمكن لأي شخص خبير تقنيا استخدام برامج كمبيوتر مجانية يمكنه فحص شبكتك والتي ستوفر قائمة بكل جهاز متصل حاليا.

الحصول على IP الخاص بك المحظورة من المواقع

يمكن لبعض مواقع الويب، بما في ذلك الوسائط الاجتماعية والألعاب عبر الإنترنت، إصدار حظر IP للمستخدمين الذين انتهكوا شروط الخدمة الخاصة بهم أو قاموا بالغش.

وهذا يعني أنه سيتم حظر الوصول إلى موقع الويب المحدد للجميع على نفس شبكة Wi-Fi - وليس فقط حسابهم المحدد. وعمليات الحظر ليست دائما ويمكنك تغيير عنوان IP الخاص بك.

استخدام كلمة المرور الخاصة بك

من المعروف أن كلمات مرور Wi-Fi يصعب تذكرها، فهي مليئة بالأرقام العشوائية والأحرف الكبيرة الفردية.

ويلجأ العديد من الأشخاص إلى لصق كلمة المرور على ثلاجتهم أو حفظها كصورة على هواتفهم.

لكن البعض يختار إعادة تسمية كلمة المرور الخاصة بهم إلى شيء يمكنهم تذكره - كلمة مرور أخرى يستخدمونها بالفعل.

وهذا يعرضك لخطر أن يتمكن شخص ما من الوصول إلى حساباتك.

خنق كل عرض النطاق الترددي

النطاق الترددي هو مقدار البيانات التي يمكن نقلها من جهاز التوجيه الخاص بك إلى أجهزتك في أي وقت - أو السرعة أو الإنترنت الخاص بك.

وإذا كنت تشاهد فيلما بدقة 4K ولكن صديقك أو جارك يقوم بتنزيل ملفات كبيرة ويلعب لعبة عبر الإنترنت - فقد تجد أن كل شيء يصبح بطيئا.

القيام بأنشطة غير قانونية عبر الإنترنت

سيتم إرجاع النشاط عبر الإنترنت على شبكة Wi-Fi إليك، بما في ذلك الإجراءات التي تنتهك القانون دون زيارة مواقع الويب غير القانونية.

ويحدث التنمر والتصيد وخطاب الكراهية بانتظام عبر الإنترنت وتستجيب السلطات للتقارير.

وعندما يتم التصيد عبر حساب مجهول، قد يعود ملف التعريف إلى عنوان IP الخاص به.

استخدام أجهزة أخرى على الشبكة

يمتلك العديد من الأشخاص أجهزة مثل الطابعات وأمازون أليكسا ومكبرات الصوت وحتى محركات الأقراص الثابتة المتصلة بالإنترنت. وتسمح للمستخدمين بالتحكم في جوانب من منازلهم عبر هواتفهم، ولكن من خلال مشاركة كلمة مرور Wi-Fi الخاصة بك، فمن المحتمل أن تسمح للآخرين باستخدام هذه الأجهزة.

وقد يكون ذلك عرضيا ولكن من المحتمل أن تتضايق إذا تمت مقاطعة أغنية كنت تستمع إليها عبر مكبر صوت Wi-Fi بواسطة نغمات جيرانك.

مشاركة كلمة المرور الخاصة بك

إذا كنت تعيش في مبنى سكني أو منطقة يوجد بها عدد كبير من اتصالات Wi-Fi المحتملة، فقد يتسبب تسليم كلمة المرور الخاصة بك في حدوث مشكلات.

وإذا قمت بمشاركة كلمة المرور مع شخص واحد، فيمكنه الاستمرار في مشاركتها مع العديد من الأشخاص الآخرين، ما يزيد من احتمال حدوث نشاط غير قانوني عبر عنوان IP الخاص بك.

وقد لا يسيء الجار الموثوق به استخدام شبكة Wi-Fi الخاصة بك، ولكن قد يراها الشخص الذي لا يعرفك على أنها فرصة.

المصدر: ديلي ميل