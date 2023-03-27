"نيويورك تايمز": نشر شفرة المصدر لشبكة تويتر على الإنترنت

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الأحد بأنه تم نشر شفرة المصدر(Source Code) لشبكة تويتر على الإنترنت وبقي هذا الكود متاحا في المجال العام لعدة أشهر.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الصحيفة، بقيت هذه البيانات متاحة للمستخدمين على المنصة الإلكترونية لمطوري البرامج GitHub ، وتمكنت شركة تويتر من التخلص من تسريب المعلومات هذا، فقط يوم الجمعة الماضي. ولكن حتى الآن لا يوجد أي إدراك أو فهم لطول مدة وجود وبقاء شفرة المصدر في متناول الجميع.

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وتقول الصحيفة إن شركة تويتر، طالبت منصة GitHub من خلال القضاء، بإزالة البيانات المذكورة أعلاه. وطالبت تويتر كذلك، من خلال محكمة مقاطعة كاليفورنيا الشمالية، هذه المنصة بتقديم بيانات عن المستخدم الذي نشر جزءا من شفرة المصدر، وكذلك عن الذين قاموا بتحميلها.

وتجري شركة تويتر تحقيقا داخليا، ووفقا للمعلومات المتوفرة، الشخص الذي نشر شفرة المصدر على الويب، غادر الشركة العام الماضي.

في 27 أكتوبر 2022 ، أنجز رجل الأعمال الأمريكي إيلومن ماسك، صفقة شراء شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار.

ومباشرة بعد ذلك، قام ماسك بإقالة العديد من أعضاء إدارة الشركة ، بما في ذلك المدير العام باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال.

المصدر: تاس