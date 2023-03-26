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وسائل إعلام: ماسك يقدر القيمة الحالية لـ"تويتر" بنصف سعر شرائها

مال وأعمال

وسائل إعلام: ماسك يقدر القيمة الحالية لـ
AP
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عرض رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على موظفي "تويتر" جوائز الأسهم بناء على قيمة إجمالية للشركة تبلغ نحو 20 مليار دولار، أي أقل من نصف السعر البالغ 44 مليار الذي اشتراها مقابله.

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أفادت بذلك أمس السبت بوابة The Information نقلا عن مصدر مطلع على المراسلات الداخلية لشركة "تويتر".

ووصفت البوابة ذلك بأنه "اعتراف مباشر بمدى انخفاض قيمة الشركة منذ الصفقة".

لم يعلق ماسك و"توتر" بعد على هذه المعلومات.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق أن عائدات "تويتر" انخفضت بنحو 40% في ديسمبر من العام الماضي بعد أن رفض بعض المعلنين التعاون معها.

المصدر: "تاس"

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