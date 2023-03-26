شائعات تكشف عن تغيير كبير في تصميم هاتف آبل القادم!

يبدو أن آبل قد تلغي ميزة كانت أساسية في الهواتف الذكية منذ إطلاق "آيفون" الأصلي في عام 2007، على الأجهزة القادمة، وهي مفتاح كتم الصوت.

وبدلا من ذلك، قد يظهر زر كتم الصوت وتشغيل الصوت معا على "آيفون برو 15" و"آيفون برو ماكس 15"، وفقا للصور التي تم تحميلها على "تيك توك" بواسطة @chenwen1987.

وتُظهر التصميمات، التي تم نشرها لاحقا على "تويتر"، عرضا جانبيا للنموذج يبدو أنه يحتوي على زر طويل واحد فقط لضبط مستويات الصوت.

وتشير الادعاءات أيضا إلى أن هذا الزر لن يتحرك، ما يوفر إحساسا بالضغط فقط باستخدام ردود الفعل اللمسية.

وتأتي هذه "التسريبات'' قبل ستة أشهر من الموعد المتوقع لإعلان آبل عن طرازات "آيفون" التي لم يتم طرحها كما تفعل عادة في سبتمبر.

ويحتوي "آيفون 14" في العام الماضي على زري مستوى الصوت بالإضافة إلى مفتاح كتم صوت منفصل لقطع الصوت بسرعة.

ووسط شائعات "آيفون 15"، تكهن البعض بأن آبل قد تميل نحو المزيد من تخصيص البرامج.

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وخمّن Tech Radar أن زر كتم الصوت يمكن أن يحتوي على وظائف الكاميرا إذا كانت الإعدادات قابلة للتعديل بشكل أكبر.

وأضاف مستخدم "تويتر" أيضا: "آمل أن يكون زر "الوضع الصامت" الجديد قابلا للبرمجة لإجراءات مختلفة".

وقال آخر: "أعتقد أن زر كتم الصوت سيكون زرا عاديا يمكن النقر عليه حتى يتمكنوا من استخدامه كزر إعادة تعيين ثابت".

وعلى الرغم من ذلك، تظهر صور أخرى أن الطراز الأساسي لجهاز "آيفون 15" لا يزال يتضمن مفتاح كتم الصوت.

وجاءت "التسريبات" الخاصة بالطراز الجديد بعد شائعات سابقة تشير إلى أن العديد من التغييرات في التصميم كانت قادمة إلى "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس".

وقام المراجع التقني سوني ديكسون، بتحميل صور لما بدا أنه ألواح زجاجية للهواتف التي لم يتم إصدارها.

وأظهرت هذه الصور أن الحد الفاصل بين الشاشة والإطار سيكون قريبا أرق من الموديلات السابقة، وفقا لما ذكرته MacRumors.

ويدعم هذا الادعاء أيضا شائعات أخرى من الشهر الماضي، ما يشير إلى أن "آيفون برو 15" يمكن أن يكون أول جهاز "آيفون" بدون أزرار مادية وسيحتوي على إطار أرق والمزيد من الحواف المنحنية والأزرار الجانبية اللمسية.

وتم عرض ذلك في ملفات CAD (التصميم بمساعدة الكمبيوتر)، التي حصل عليها 9to5Mac، والتي قيل إنها أعطيت لمصنعي الطرف الثالث لحالات "آيفون" قبل إطلاق الجهاز.

ومن الناحية التاريخية، تعد ملفات CAD دقيقة بالنسبة للجهاز النهائي من حيث الأبعاد والتصميم، حيث إن وجود ملفات غير دقيقة سيكون مكلفا لمصممي الحالات والمصانع.

المصدر: ديلي ميل