غوغل تمنح مستخدمي الحواسب فرصة مميزة للاستمتاع بألعاب الفيديو

أعلنت غوغل أنها بدأت بتوفير خدمات Google Play Games for PC في بلدان جديدة.

وخلال مؤتمرها السنوي الاخير للمطورين قالت غوغل إن خدمة Google Play Games for PC الشهيرة التي توفر ألعاب Android لمستخدمي حواسب Windows ستطرح في اليابان والأسواق الأوروبية الأخرى ، وستحصل على عناوين وأدوات جديدة لمطوري الألعاب، وخلال الشهرين القادمين ستضيف العديد من الألعاب الشهيرة ، بما في ذلك Garena Free Fire وLudo King، كما ستسمح لمطوري الألعاب بترجمة ألعابهم لأكثر من 8 لغات في غضون دقائق.

وتوفر الخدمة المذكورة لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية مزامنة الهاتف الذكي مع الحاسب عبر حساب غوغل الإلكتروني، إذ يمكن للمستخدم تشغيل ألعاب الفيديو على كلا الجهازين، ومتابعة اللعب عبر الحاسب من النقطة التي توقف عندها في الهاتف، أو بالعكس.

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وقد تم إطلاق هذه الخدمة بشكل اختباري في يناير 2022، وكانت متاحة في بعض البلدان مثل هونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايوان ، وتوسعت لتصل إلى الولايات المتحدة، وفي نوفمبر الماضي امتدت خدماتها إلى أستراليا والبرازيل وكندا وإندونيسيا وماليزيا والمكسيك والفلبين وسنغافورة وتايلاند.

المصدر: ixbit