مايكروسوفت تدخل الذكاء الاصطناعي على محرك Bing ومتصفح Edge

اعلنت مايكروسوفت عن إطلاق تحديث جديد كبير شمل محرك البحث Bing ومتصفح Edge الشهير.

وأشارت مايكروسوفت في مدونة لها على الإنترنت إلى أن الشيء الأهم الذي حصل عليه محرك البحث والمتصفح التابعين لها هو تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستمنح المستخدمين ميزات جديدة، وتسهّل عليهم عمليات البحث والتواصل عبر الإنترنت.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Bing بات يمنح المستخدمين إجابات أكثر دقة حول الأسئلة التي يطرحونها، وأصبح يوفر لهم معلومات مفصلة وواضحة عن الأشياء التي يبحثون عنها، ويوجههم إلى المواقع أو الروابط المطلوبة في حال أرادوا معرفة معلومات عن وجهة سياحية معينة على سبيل المثال.

أما متصفح Microsoft Edge فحصل على العديد من الميزات مع التحديث الأخير أيضا، وتوفرت فيه خدمات دردشة جديدة، وميزات تساعد المستخدم على تنسيق ومقارنة البيانات والمعلومات التي تهمه.

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وقالت مايكروسوفت في بيان لها حول الموضوع " لتمكين الناس من إطلاق العنان لمتعة الاكتشاف، والشعور بعجائب الإبداع وتسخير معرفة العالم على نحو أفضل، نعمل اليوم على تحسين كيفية استفادة العالم من الشبكة العنكبوتية من خلال إعادة اختراع الأداتين اللتين يستخدمهما مليارات الأشخاص يوميا، وهما Bing و Edge".

المصدر: 4pda