 
مباشر

مايكروسوفت تدخل الذكاء الاصطناعي على محرك Bing ومتصفح Edge

العالم الرقمي و Social media

مايكروسوفت تدخل الذكاء الاصطناعي على محرك Bing ومتصفح Edge
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/upps

اعلنت مايكروسوفت عن إطلاق تحديث جديد كبير شمل محرك البحث Bing ومتصفح Edge الشهير.

وأشارت مايكروسوفت في مدونة لها على الإنترنت إلى أن الشيء الأهم الذي حصل عليه محرك البحث والمتصفح التابعين لها هو تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستمنح المستخدمين ميزات جديدة، وتسهّل عليهم عمليات البحث والتواصل عبر الإنترنت.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Bing بات يمنح المستخدمين إجابات أكثر دقة حول الأسئلة التي يطرحونها، وأصبح يوفر لهم معلومات مفصلة وواضحة عن الأشياء التي يبحثون عنها، ويوجههم إلى المواقع أو الروابط المطلوبة في حال أرادوا معرفة معلومات عن وجهة سياحية معينة على سبيل المثال.

أما متصفح Microsoft Edge فحصل على العديد من الميزات مع التحديث الأخير أيضا، وتوفرت فيه خدمات دردشة جديدة، وميزات تساعد المستخدم على تنسيق ومقارنة البيانات والمعلومات التي تهمه.

إقرأ المزيد
بيلاروس تطرح حواسبها الجديدة في الأسواق الروسية
بيلاروس تطرح حواسبها الجديدة في الأسواق الروسية

وقالت مايكروسوفت في بيان لها حول الموضوع " لتمكين الناس من إطلاق العنان لمتعة الاكتشاف، والشعور بعجائب الإبداع وتسخير معرفة العالم على نحو أفضل، نعمل اليوم على تحسين كيفية استفادة العالم من الشبكة العنكبوتية من خلال إعادة اختراع الأداتين اللتين يستخدمهما مليارات الأشخاص يوميا، وهما Bing و Edge".

المصدر: 4pda

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. عدد الضحايا في ازدياد وفرق الإنقاذ تسابق الزمن (اليوم الرابع)