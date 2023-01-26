تطبيق Zoom يحصل على ميزات جديدة

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن تطبيق Zoom الشهير للتواصل عبر الفيديو سيحصل على ميزات مفيدة للكثير من مستخدميه.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة القائمة على التطبيق فإن "تطبيق Zoom سيحصل على روبوت برمجي جديد Virtual Agent، صمم ليكون قادرا على التفاعل مع المستخدمين ورسائلهم، ومساعدة الشركات والمؤسسات عل توفير خدمة العملاء، وتقليل الحاجة للعنصر البشري للرد على العملاء".

وأشارت الشركة إلى أن الروبوت البرمجي الجديد مجهّز بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها، والتي تمكّنه من التعلّم بشكل مستمر لتتطور قدراته في التعامل مع المعلومات التي يتلقاها.

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وأوضحت الشركة أن Virtual Agent سيكون قابلا للدمج في العديد من خدمات الدرشات الحية عبر تطبيقها، وسيصبح مدمجا مع خدمات Zoom Contact Center و CRM.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Zoom كانت قد استحوذت العام الماضي على شركة Solvvy التي تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأعلنت انها ستستفيد من التقنيات التي تطورها الأخيرة في تحسين قدرات تطبيق Zoom بهدف اجتذاب عدد أكبر من المستخدمين.

المصدر: ixbit