عطل يصيب بعض خدمات آبل في روسيا

اشتكى بعض متستخدمي أجهزة آبل في روسيا اليوم الأربعاء من ظهور مشكلات في عمل بعض التطبيقات والخدمات التي تعمل معها أجهزتهم.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن "بعض مستخدمي أجهزة آبل اشتكوا من مشكلات في عمل الموقع الرئيسي لآبل على أجهزتهم، وكذلك عمل خدمات AppStore و AppleMusic وAppleTV، وعمل التطبيق الذي يقدّم الدعم التقني لمستخدمي آبل".

وأشار بعض المستخدمين إلى أن "خدمات آبل تعمل لديهم فقط مع تشغيل برامج VPN"، كما ذكر بعض مستخدمي هواتف Iphone 13 أن خدمات AppStore و Weather، وخدمات Booking، وخدمات حجز تذاكر الطيران عبر بعض الشركات في هواتفهم لم تعد تعمل بعد أن حدثوا نظام تشغيل أجهزتهم إلى نسخة iOS 16.3.

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ونوه بعض المستخدمين إلى أن المشكلات ظهرت لديهم صباح اليوم الأربعاء، لكن خدمات آبل عاودت العمل في أجهزتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن آبل كانت قد أطلقت مؤخرا إصدارا جديدا من أنظمة iOS لهواتفها وأجهزتها الذكية، حمل معه العديد من ميزات الأمان لتلك الأجهزة.

المصدر: وكالات روسية