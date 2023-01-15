سوريا.. تحذير أمني من "برمجية ضارة"

حذر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في سوريا من انتشار تطبيق برمجي ضار، ينتحل صفة الشركة السورية للاتصالات ويستهدف نظم تشغيل الهواتف الذكية آندرويد.

وأوضح المركز في بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها في "فيسبوك" أن الجهة المشغلة للتطبيق الضار الذي يحمل اسم (Syrian –Telecom.apk)، تقوم بانتقاء مستخدمين محددين، وترسل لهم رابط تحميل التطبيق، مدعية بأن هذا التطبيق أصدرته الشركة السورية للاتصالات، بهدف حماية الأجهزة الخلوية، إضافة لاحتمال لجوء مشغليه إلى وسائل أخرى لنشره كوسائل التواصل الاجتماعي أو النوافذ المنبثقة أو الإعلانات.

ولفت المركز إلى أنه وبعد تنصيب التطبيق الضار يحصل على أذونات الوصول لكل موارد الجهاز وبياناته والتحكم الكامل بالجهاز المخترق من قبل الجهة المشغلة.

وأشار إلى أن الجهة المشغلة للتطبيق تستطيع من خلاله سرقة كل بيانات المستخدم وقرصنة حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الحسابات التي يستخدمها مع إمكانية تحميل برمجيات ضارة أخرى مثل برمجيات الفدية.

ودعا المركز إلى الحيطة والحذر، وعدم تحميل أي تطبيق عائد للشركة السورية للاتصالات، أو أي تطبيقات أخرى إلا من خلال الروابط الموجودة على الموقع الرسمي للجهة صاحبة التطبيق أو تحميلها من متجر التطبيقات المتوافر في كل جهاز محمول.

المصدر: وكالة "سانا"