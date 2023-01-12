العلماء الروس يقترحون استخدام "كلاب آلية" لأغراض عسكرية

اقترح العلماء الروس أن تستخدم القوات المسلحة الروسية كلابا آلية مزوّدة بأجهزة الليزر، ويفترض أن تُستخدم الروبوتات لتدمير الأجهزة البصرية للعدو.

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يذكر أن الاقتراح جاء من المتخصصين من أكاديمية "ميخايلوفسكي" العسكرية للمدفعية التابعة لوزارة الدفاع في بطرسبرغ، حيث عرض على القوات البرية استخدام الكلاب الآلية المجهزة بالليزر لتدمير الأجهزة البصرية للعدو.

وتتمثل ميزة الروبوت الكلب في أنه أكثر قدرة على الحركة من منصات أخرى تحمل أسلحة الليزر أو أشعة الميكروويف. كما يصعب على العدو إصابة الكلب الآلي نظرا لصغر حجمه نسبيا. ويمكن استخدام الروبوتات في المناطق الوعرة والجبال والغابات.

مع ذلك فإن كلبا آليا يسمى (يوكي) قد بدأ خدمته في حديقة الحيوانات في موسكو.

المصدر: نوفوستي