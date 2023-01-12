آبل تخطط لتزويد أجهزتها الذكية بشاشات من صنعها

ذكرت صحيفة بلومبرغ أن آبل تعمل على خطط لإنتاج شاشاتها الخاصة لتزوّد بها هواتفها وأجهزتها المحمولة.

وجاء في منشور على موقع الصحيفة الإلكتروني "تخطط آبل لاستخدام شاشات من إنتاجها مع هواتفها وأجهزتها المحمولة، بهدف التقليل من اعتمادها على شركائها التقنيين في هذا المجال مثل شركتي سامسونغ وإل جي".

وتبعا للمنشور فإن "ساعات Apple Watch ستكون من بين أولى الأجهزة الذكية المحمولة التي يفترض أن تزوّد بشاشات من صنع آبل عام 2024، ولاحقا تخطط آبل لتوسيع إنتاجها من الشاشات لتزود بها هواتف آيفون".

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وبالإضافة إلى التقليل من اعتمادها على تقنيات الشركات الأخرى فإن آبل تطمح تبعا للخبراء للحصول على قدرات آكبر للتحكّم بأشكال الشاشات والأجهزة التي تنتجها، كما تسعى للحصول شاشات ذات دقة عالية ومستوى سطوع مرتفع.

وتحصل آبل حاليا على شاشات microLED لأجهزتها من عدة شركات مثل: سامسونغ و LG، وSharp، وBOE Technology Group.

المصدر: نوفوستي