أشهر الهواتف الذكية لعام 2022

نشر موقع Gsmarena المتخصص بشؤون الإلكترونيات والأجهزة الذكية قائمة بالهواتف التي اهتم رواد الإنترنت بمواضيعها ومواصفاتها بشكل كبير عام 2022.

وتبعا للموقع فإن هاتف Samsung Galaxy A53 5G كان من بين أبرز الأجهزة المحمولة التي أثارت اهتمام عشاق التقنية، كونه بالنسبة للهواتف من نفس الفئة السعرية يقدّم مواصفات ممتازة.

والمميز في الهاتف المذكور هو مقاومته للماء والغبار وفق معيار IP67، الأمر الذي قلما يلاحظ في الهواتف التي تباع بأسعار شبيهة، فضلا عن مكبرات الصوت الممازة التي حصل عليها، وتقنياته التي تمكنه من العمل بشكل سريع وسلس مع شبكات 5G، وشاشة الـ AMOLED التي جاءت بتردد 120 هيرتزا، إضافة إلى بطاريته بسعة 5000 ميلي أمبير.

ومن الهواتف التي أثارت انتباه محبي التقنية عام 2022 أيضا كان هاتف Sony Xperia 1 IV، الذي حصل على هيكل بتصميم أنيق، وصنع من مواد ذات جودة عالية، فضلا عن كاميراته التي تمتعت بمعدل تقريب كبير للّقطة مع الحفاظ على الجودة العالية للصورة.

وضمت القائمة التي نشرها الموقع أيضا هواتف Galaxy A33، Galaxy A13، و Galaxy A23، الأمر الذي يثبت النجاح التي حققته سامسونغ بتطوير سلسلة أجهزة Galaxy A ذات الأسعار المنافسة.

وشملت القائمة أيضا هواتف Poco F4 و F4 GT، و vivo X80 Pro التي قدمت لمستخدميها مواصفات ممتازة وطرحت بأسعار منافسة.

وأشارت التحليلات التي نشرتها العديد من مواقع الإنترنت أيضا إلى أن هواتف Samsung Galaxy S22 Ultra، وApple iPhone 14 Pro Max و Apple iPhone 14 Pro Max أثارت اهتمام الكثيرين عام 2022 أيضا، لما تقدّمه من سرعة في الأدا، وتكامل في عمل التقنيات وقدرات تصوير ممتازة.

ومن بين أكثر الهواتف شعبية أيضا جاء هاتف iPhone SE -2022، وهاتف iPhone XR، وهاتف Redmi Note 11.

أما عن فئة الهواتف القابلة للطي فقد أثار اهتمام الناس جهاز Honor Magic Vs الذي حصل على شاشة أساسية مرنة عالية الدقة، ومعالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت.

وجهّز هذا الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (54+50+8) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

المصدر: وكالات