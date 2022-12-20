"تيك توك" تشرح الآن الغرض من صفحة "For You"!

في محاولة منها لأن تبدو أكثر "شفافية"، قدمت "تيك توك" أداة جديدة تشرح سبب التوصية بمقاطع فيديو معينة للمستخدمين.

وتظهر الأداة، المتوفرة في موجز "For You" على تطبيق "تيك توك"، نافذة بعنوان "لماذا تشاهد هذا الفيديو".

ثم يقدم قائمة بالأسباب، والتي يمكن أن تتضمن "هذا الفيديو شائع في منطقتك" أو "تم نشر هذا الفيديو مؤخرا بواسطة حساب تتابعه".

وتقول "تيك توك"، المملوكة لشركة Bytedance الصينية، إن الميزة الجديدة تجلب "المزيد من السياق" و"الشفافية الهادفة" للمستخدمين.

ويستخدم النظام الأساسي خوارزمية لترويج مقاطع الفيديو للمستخدمين على صفحة For You من أشخاص لا يتابعونهم حتى - ولكن ثبت أن هذا مثير للجدل للترويج لمحتوى خطير.

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وعلى سبيل المثال، كشف تحقيق أجرته صحيفة "ديلي ميل" مؤخرا عن تعرض المراهقين للقصف بمحتوى إيذاء النفس والانتحار على "تيك توك" في غضون دقائق من الانضمام إلى المنصة.

وتقول "تيك توك" في منشور مدونة: "في "تيك توك"، نريد أن يشعر الناس بالتمكين في الإنشاء والتواصل والمشاركة على منصتنا. لهذا السبب نجهز المبدعين والمشاهدين بمجموعة من الميزات والأدوات والموارد حتى يتمكنوا من التحكم في تجربتهم. نضيف اليوم إلى مربع الأدوات هذا بميزة تساعد في توفير المزيد من السياق للمحتوى الموصى به في موجز "For You"".

وفي يونيو 2020، نشرت "تيك توك" منشور مدونة مفصل يشرح كيفية عمل صفحة For You، كجزء من دفع الشفافية.

وعندما يفتح مستخدمو "تيك توك" التطبيق، يتم تقديمهم مع موجز For You - مجموعة من مقاطع الفيديو الموصى بها للمستخدمين.

ويتم تشغيل For You بواسطة خوارزمية تقدم توصيات مخصصة بناء على عدة مقاييس، بما في ذلك سلوك المشاهدة والتفاعلات مع مقاطع الفيديو.

وعلى غرار التوصيات التي تقدمها محركات البحث وخدمات البث ومنصات الوسائط الاجتماعية الأخرى، تم تصميم هذا لمنح المستخدمين تجربة أكثر تخصيصا.

ولسوء الحظ، تتمثل إحدى المشكلات المتأصلة في خوارزميات الوسائط الاجتماعية في توجيه المستخدمين إلى مجموعة من المنشورات المتعلقة بمقطع فيديو شاهدوه.

ووجد تقرير حديث صادر عن مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) أن صفحة For You "تقصف المراهقين الضعفاء بمحتوى خطير قد يشجع على إيذاء النفس والانتحار واضطرابات الأكل".

وأنشأ الباحثون في المنظمة غير الهادفة للربح حسابات ينتحلون فيها أنهم فتيات يبلغن من العمر 13 عاما ويحبون المحتوى الضار كلما أوصي بذلك.

ووجدوا أن مقاطع الفيديو التي تشير إلى الانتحار تم تقديمها إلى حساب واحد في غضون 2.6 دقيقة، بينما تم تقديم محتوى اضطراب الأكل إلى حساب واحد في غضون ثماني دقائق.

وقال CCDH إن صفحة For You تفتقر إلى "الشفافية الهادفة" وأن خوارزميتها تعمل "بطريقة مبهمة".

وتتيح المنصة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما إنشاء حساب عن طريق السؤال عن تاريخ الميلاد، على الرغم من أنه لا يمنع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن هذا العمر من استخدامه.

وقال ريتشارد كولارد، مدير سياسة NSPCC والمدير التنظيمي لسلامة الأطفال عبر الإنترنت: "تحتاج جميع المنصات إلى ضمان توافق المحتوى الذي يستهدف الأطفال مع ما يتوقعه الآباء بحق أن يكون آمنا".

المصدر: ديلي ميل