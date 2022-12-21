HTC تتحضر للكشف عن نظارة متطورة للواقع الافتراضي

أعلنت HTC عن نيتها الكشف عن نظارة ذكية جديدة ستعمل مع تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وتبعا للمعلومات التي أوردها بعض الخبراء في الشركة فإن النظارة الجديدة تشبه إلى حد ما النظارات العادية، لكنها ستحصل على شاشات مكان العدسات، وعلى كاميرات أمامية وجانبية.

وستشبه هذه النظارة نظارة Flow من حيث التقنيات لكنها ستكون قادرة على بث الصور والنصوص إلى شاشات الهواتف والحواسب.

HTC

وتمتاز النظارة المنتظرة عن نظارات Quest Pro VR التي أعلنت عنها "ميتا" مؤخرا بمستشعرات متطورة قادرة على تحديد عمق المحيط ووضع خرائط أكثر دقة للمساحات المجاورة.

وستزود هذه النظارة ببطارية تكفيها لتعمل لساعتين بالشحنة الواحدة، وبمستشعرات قادرة على تتبع حركة يدي المستخدم، وستحصل على الكثير من الميزات من نظارات Vive Focus 3 و Flow، وستزود تبعا لمطوريها بتقنيات لحماية خصوصية متطورة، إذ سيصعب الوصول إلى الصور والبيانات التي تلتقطها كاميراتها على سبيل المثال.

المصدر: 3dnews