تعرّف على "الهاتف الصخرة" من Cat

من بين أبرز الأجهزة الذكية التي ظهرت هذا العام كان هاتف Cat S53 الذي صمم ليكون أحد أمتن الهواتف وأكثرها عملية لمحبي السفر والمغامرات في الطبيعة.

وحصل الهاتف على هيكل شديد المتانة مصنوع من المعدن والبالستيك المقوى، ومحمي من الماء والغبار وفق معايير IP68/IP69K، فضلا عن حمايته بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

وجهّز الهاتف بمصباح LED بإنارة ممتازة، وشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا، وتمت حماية الشاشة بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

ويعمل الجهاز بنظام Android 11، ومعالج Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع بر شرائح microSDXC.

أما كاميرته الأساسية فحصلت على عدستين بدقة (48+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

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ويمكن للهاتف العمل مع شبكات 5G الخلوية، فضلا عن حصوله على تقنيات تحديد المواقع، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تكفيه ليعمل لأسبوع تقريبا بالشحنة الواحدة في وضعية ترشيد استهلاك الطاقة.

المصدر: 4pda