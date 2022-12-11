شركة "تويتر" تصدم مستخدمي هواتف "آيفون"!

أعلنت شركة "تويتر" عن عزمها إعادة إطلاق نسخة جديدة من خدمة الاشتراك الخاصة بها "تويتر الأزرق" بسعر أعلى لمستخدمي هواتف "أبل".

إقرأ المزيد

وقالت الشركة في تغريدة لها اليوم الأحد، إنه يمكن للمستخدمين الاشتراك في الخدمة التي تم تجديدها والتي ستسمح بتعديل التغريدات، وتحميل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل، والحصول على علامة اختيار زرقاء للتحقق من حساب البريد، مقابل 8 دولارات شهريا عبر الويب، ولكن مقابل 11 دولارا شهريا من خلال "Apple iOS".

ولم تشرح شركة "تويتر" سبب فرض رسوم على مستخدمي "أبل" أكثر من الآخرين على الويب، ولكن كانت هناك تقارير إعلامية تفيد بأن الشركة كانت تبحث عن طرق لتعويض الرسوم المفروضة عليها في متجر التطبيقات.

وأطلقت شركة "تويتر" في البداية "تويتر الأزرق" في أوائل نوفمبر، قبل إيقافه مؤقتا مع انتشار الحسابات المزيفة. ثم كان من المقرر إطلاقه مرة أخرى في 29 نوفمبر، ولكن تم تأجيله.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50 — Twitter (@Twitter) December 10, 2022

وقام إيلون ماسك، الذي استحوذ على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار في نوفمبر، في سلسلة من التغريدات في الشهر الماضي، بإدراج العديد من الشكاوى مع "أبل"، بما في ذلك الرسوم البالغة 30٪ التي يفرضها صانع "آي فون" على مطوري البرامج مقابل عمليات الشراء داخل التطبيق.

ثم اتهم شركة "أبل" بأنها هددت بحظر "تويتر" من متجر التطبيقات الخاص بها، وقال أيضا إن صانع "آي فون" قد توقف عن الإعلان على منصة التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، بعد اجتماع لاحق مع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، قام ماسك بتغريد بأن سوء التفاهم حول إزالة "تويتر" من متجر تطبيقات "أبل" تمت تسويته.

المصدر: رويترز