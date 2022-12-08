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DJI تطلق درونها الجديد لعشاق التصوير

العالم الرقمي و Social media

DJI تطلق درونها الجديد لعشاق التصوير
youtube/DJI
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بدأت عملاقة صناعة الدرونات DJI بطرح طائراتها المسيرة الجديدة المخصصة لعشاق التصوير من الجو.

وبالرغم من أن الشركة لم تستعرض درون DJI Mini 3 الجديد بشكل رسمي بعد إلا أن هذا الدرون بات متاحا لطلبات الشراء في بعض المتاجر الإلكترونية مثل متجر BestBuy بنيوجرسي بالولايات المتحدة.

DJI تطلق درونها الجديد لعشاق التصوير
ixbt.com

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الدرون الجديد متاح للشراء بسعر 860 دولارا تقريبا، وتتوفر مع الملحقات التي تأتي معه شفرات احتياطية للمراوح، وجهاز تحكم عن بعد، وشاشة صغيرة.

DJI تطلق درونها الجديد لعشاق التصوير
ixbt.com

وتشير التسريبات إلى أن طائرة DJI Mini 3 لن يكون لديها نظام خاص لتجنب العقبات، لكنها ستكون قادرة على التحليق لمدة 38 دقيقة بالشحنة الكاملة للبطارية.

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وتحتوي DJI Mini 3 على بروتوكول OcuSync 2 الذي يمكّن من التحكم بها عن بعد 10 كليومترات، فضلا عن أنها مزودة بكاميرا بدقة 48 ميغابيكسل، أما وزنها فيبلغ 249 غ.

المصدر: ixbit

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