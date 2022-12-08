DJI تطلق درونها الجديد لعشاق التصوير

بدأت عملاقة صناعة الدرونات DJI بطرح طائراتها المسيرة الجديدة المخصصة لعشاق التصوير من الجو.

وبالرغم من أن الشركة لم تستعرض درون DJI Mini 3 الجديد بشكل رسمي بعد إلا أن هذا الدرون بات متاحا لطلبات الشراء في بعض المتاجر الإلكترونية مثل متجر BestBuy بنيوجرسي بالولايات المتحدة.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الدرون الجديد متاح للشراء بسعر 860 دولارا تقريبا، وتتوفر مع الملحقات التي تأتي معه شفرات احتياطية للمراوح، وجهاز تحكم عن بعد، وشاشة صغيرة.

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وتشير التسريبات إلى أن طائرة DJI Mini 3 لن يكون لديها نظام خاص لتجنب العقبات، لكنها ستكون قادرة على التحليق لمدة 38 دقيقة بالشحنة الكاملة للبطارية.

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وتحتوي DJI Mini 3 على بروتوكول OcuSync 2 الذي يمكّن من التحكم بها عن بعد 10 كليومترات، فضلا عن أنها مزودة بكاميرا بدقة 48 ميغابيكسل، أما وزنها فيبلغ 249 غ.

المصدر: ixbit