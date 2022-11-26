 
مباشر

ماسك يتعهد بتطوير هاتف ذكي خاص به في حال إبعاد "تويتر" من "آب ستور" و"غوغل بلاي"

العالم الرقمي و Social media

ماسك يتعهد بتطوير هاتف ذكي خاص به في حال إبعاد
Globallookpress Muhammad Ata
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u949

أعلن مدير شركة "تويتر" إيلون ماسك أنه سيطور هاتفا ذكيا خاصا به في حال قامت منصتا "آب ستور" و"غوغل بلاي" بإبعاد تطبيق "تويتر".

وأعرب ماسك في تعليقات على "تويتر"، ردا على أسئلة مستخدمين آخرين، عن أمله بألا يحدث ذلك، مضيفا أنه "إن لم يكن لدي حل آخر سأقوم بتطوير هاتف بديل".

إقرأ المزيد
"تويتر" تخسر 50% من معلنيها منذ استحواذ ماسك على المنصة

يذكر أن إيلون ماسك، مؤسس "سبيس إكس" و"تسلا"، استحوذ على شركة "تويتر" ضمن صفقة بقيمة 44 مليار دولار في أواخر أكتوبر الماضي.

وأثارت التغييرات التي قام بها ماسك بعد توليه إدارة "تويتر" جدلا واسعا، حيث أقال عددا كبيرا من الموظفين وغير سياسات حجب المستخدمين.

المصدر: تاس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خبر سيئ لمنتخب قطر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022