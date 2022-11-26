ماسك يتعهد بتطوير هاتف ذكي خاص به في حال إبعاد "تويتر" من "آب ستور" و"غوغل بلاي"

أعلن مدير شركة "تويتر" إيلون ماسك أنه سيطور هاتفا ذكيا خاصا به في حال قامت منصتا "آب ستور" و"غوغل بلاي" بإبعاد تطبيق "تويتر".

وأعرب ماسك في تعليقات على "تويتر"، ردا على أسئلة مستخدمين آخرين، عن أمله بألا يحدث ذلك، مضيفا أنه "إن لم يكن لدي حل آخر سأقوم بتطوير هاتف بديل".

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يذكر أن إيلون ماسك، مؤسس "سبيس إكس" و"تسلا"، استحوذ على شركة "تويتر" ضمن صفقة بقيمة 44 مليار دولار في أواخر أكتوبر الماضي.

وأثارت التغييرات التي قام بها ماسك بعد توليه إدارة "تويتر" جدلا واسعا، حيث أقال عددا كبيرا من الموظفين وغير سياسات حجب المستخدمين.

المصدر: تاس