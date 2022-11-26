ذكرت بعض وسائل الإعلام أن شركة غوغل قد تتخلى عن الآلاف من موظفيها لأسباب مالية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "غوغل تفكر في تسريح 10000 موظف أي حوالي 60% من موظفيها بسبب تراجع وارداتها المادية، وستعتمد عمليات التسريح على نظام تقييم جديد للموظفين قد تبدأه غوغل أوائل العام المقبل".

ومن جهته أشار موقع The Information نقلا عن مصادر مطلعة إلى "أن غوغل كغيرها من شركات التقنية الكبرى كانت قد زادت عدد موظفيها في فترة انتشار وباء كورونا نظرا للطلب المتزايد على خدمات الإنترنت حينذاك، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة حجم المصاريف والأجور بالنسبة لتلك الشركات".

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وفي أوائل نوفمبر الجاري كانت شركة "ميتا" الأمريكية أيضا قد أعلنت عن خطتها لتسريح كبير للموظفين قد يطال 11 ألف شخص، وذلك بعد الإعلان عن انخفاض أرباحها السنوية في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومن جهة أخرى كانت وسائل إعلام قد أشارت إلى أن شركة Amazon تخطط لتسريحات كبيرة للموظفين قد تطال 10 آلاف شخص.

المصدر: فيستي