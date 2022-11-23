Vivo تحضر لإطلاق أحد أفضل هواتف أندرويد

تتجهز عملاقة صناعة الإلكترونيات Vivo لإطلاق هاتف جديد يتحدى بمواصفاته أفضل هواتف أندرويد المطروحة حاليا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف iQOO 11 المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (164.8/77/8.5) ملم، وزنه 205 غرامات تقريبا.

أما شاشته فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ويمكنها التعامل مع أحدث ألعاب الفيديو بكفاءة عالية.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen2، وذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعات 8 و12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+13+8) ميغابيكسل، فيها عدسة بفتحة f/2.2 للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 16 ميغابيكسل تعمل بتقنيات التعرف على الوجوه.

وستدعم Vivo هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، ومنفذ USB-C، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل بتقنية الشحن السريع.المصدر: ixbit