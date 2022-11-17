Oppo تكشف عن هاتف 5G بقدرات تصوير مميزة

كشفت Oppo عن هاتفها الأحدث القادر على العمل مع شبكات 5G، والمجهز بكاميرات عالية الأداء.

من بين أكثر ما يميز هاتف Oppo A1 Pro هو كاميرته الأساسية الثنائية العدسة التي جاءت بدقة (108+2) ميغابيكسل وفيها عدسة للتصوير العريض ومستشعر متطور لتحديد عمق الصورة، فضلا عن كاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 16 ميغابيكسل وفتحة f/2.4.

وحصل الهاتف على هيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار AGC DT-Star2، أبعاده (162.3/74.3/7.7) ملم، وزنه 171 غ.

أما شاشته فأتت من نوع OLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 394 شمعة/م تقريبا.

ويعمل هذا الهاتف بكفاءة عالية مع البيانات ومع شبكات 5G بفضل نظام Android 13 مع واجهات ColorOS 13، ومعالج GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وزودته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 76 واطا.

المصدر: 3dnews