OnePlus تعلن عن أحد أفضل هواتفها وبسعر منافس

كشفت OnePlus عن مواصفات هاتفها الأحدث الذي سيكون منافسا قويا لأفضل هواتف أندرويد المطروحة حاليا.

ويأتي هاتف OnePlus Nord N300 بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.875.18) ملم، وزنه 190 غ.

وقد حصل الهاتف على شاشة IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1612/712) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.

ويعمل هذا الهاتف بكفاءة عالية مع شبكات 5G ومع مختلف أنواع البيانات بفضل نظام Android 12 مع واجهات OxygenOS، ومعالج MediaTek MT6833P Dimensity 810، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (48+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات لتعرف على الوجوه.

وجهّز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون نحو 200 دولار.

المصدر: ixbit