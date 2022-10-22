هدايا خادعة.. مستخدمون يتعرضون للخطر إثر اختراق حساب "تويتر" الخاص ببورصة Gate.io للعملات المشفرة

استحوذ متسللون على حساب "تويتر" الرسمي الخاص ببورصة العملات المشفرة Gate.io، مما عرض أكثر من مليون مستخدم لخطر فقدان الأموال بسبب هبة "تيثر" (USDT) الاحتيالية المستمرة.

وتعتبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بمثابة الوسيلة الأكثر فعالية للوصول إلى مجتمع العملات المشفرة، ونتيجة لذلك، يتزايد الاتجاه المتمثل في اختراق حسابات "تويتر" الرسمية للحسابات التي تم التحقق منها للترويج لعمليات الاحتيال.

وقد استولى مخترقون مجهولون على حساب Gate.io على "تويتر" وغيروا عنوان URL لموقع الويب من Gate.io إلى "gąte.com" وهو موقع ويب احتيالي ينتحل صفة البورصة، وطرح الموقع المزيف هدايا خادعة على حساب "تويتر" المخترق.

ويروج الموقع المزيف بنشاط هدية وهمية بقيمة 500.000 دولار، بينما يطلب من المستخدمين ربط محافظهم مثل "ميتاماسك" للمطالبة بالمكافآت، وبمجرد أن يربط المستخدم محفظته بالموقع المزيف، سيتمكن المتسللون من الوصول إلى أموالهم الحالية وينتهي بهم الأمر باستنزاف الأصول.

وفي الوقت الذي يتم فيه انتشار عمليات الاحتيال على العملات الرقمية على أعلى مستوياتها على الإطلاق، يُنصح المستثمرون بالتحقق من عناوين URL الخاصة بموقع الويب لمنصات التداول لضمان شرعية العروض.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام