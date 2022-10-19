هاتف مميز من هواوي بكاميرا أمامية دقتها 60 مغابيكسل!

من بين أبرز الهواتف الذكية التي ظهرت العام الجاري كان هاتف Huawei nova 10 الذي تميز بقدرات تصويرية ممتازة.

وقد حصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والأهم من ذلك هو كاميرته الامامية التي جاءت بدقة 60 ميغابيكسل لتكون إحدى أفضل كاميرات السيلفي في الأجهزة المحمولة.

وزود الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (162.2/73.9/6.9) ملم، وزنه 168 غ، وشاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

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ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 2.0 مع واجهات EMUI 12، ومعالج EMUI 12، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.

وجهزته هواوي بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية Li-Po بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.

المصدر: ixbit