 
مباشر

هاتف مميز من هواوي بكاميرا أمامية دقتها 60 مغابيكسل!

العالم الرقمي و Social media

هاتف مميز من هواوي بكاميرا أمامية دقتها 60 مغابيكسل!
youtube/Gadget Sidekick
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u07h

من بين أبرز الهواتف الذكية التي ظهرت العام الجاري كان هاتف Huawei nova 10 الذي تميز بقدرات تصويرية ممتازة.

وقد حصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والأهم من ذلك هو كاميرته الامامية التي جاءت بدقة 60 ميغابيكسل لتكون إحدى أفضل كاميرات السيلفي في الأجهزة المحمولة.

وزود الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (162.2/73.9/6.9) ملم، وزنه 168 غ، وشاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

إقرأ المزيد
هاتف يعيد Tecno للمنافسة من جديد
هاتف يعيد Tecno للمنافسة من جديد

ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 2.0 مع واجهات EMUI 12، ومعالج EMUI 12، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.

وجهزته هواوي بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية Li-Po بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.

المصدر: ixbit

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا