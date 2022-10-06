Oppo تتحدى سامسونغ بهاتف مميز
كشفت Oppo عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ من حيث المواصفات والأسعار.
ويأتي هاتف Oppo A77s الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (163.8/75/8) ملم، ووزنه 190 غراما.
أما شاشته فجاءت من نوع IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، ودقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 600 شمعة/م.
ويعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات ColorOS 12.1، ومعالج Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.
وحصل الجهاز على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وزودته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.
المصدر: 3dnews