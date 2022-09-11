خبير يشير إلى علامات قد تعني أن تطبيقك سيتجسس عليك

ينتشر عدد كبير من البرامج المخادعة المتاحة على متجر Google Play المليئة بالفيروسات والبرامج الضارة، وليس من السهل دائما اكتشاف تطبيق ضار قبل تحميله.

يستخدمها المتسللون لاقتحام أجهزة الأشخاص وسرقة كلمات المرور أو بيانات الاعتماد المصرفية عبر الإنترنت، ويتبادر إلى الذهن سؤال ما الذي يجب البحث عنه عند تنزيل تطبيق؟

يشارك أدريانوس ورمنهوفن، خبير الأمن السيبراني في NordVPN بعض النصائح المفيدة، ويقول : "يبدو الأمر واضحا، لكن المستخدمين يراقبون التطبيقات التي يستخدمونها طوال الوقت ولا يخجلون من تحذير الآخرين عندما يجدون مشاكل".

يمكن أن تكون المطالبات بالأرقام الضخمة عندما يكون التطبيق جديدا بمثابة علامة حمراء أيضا، ويكشف الخبير: "كانت هناك حالات تم فيها التلاعب بأرقام التنزيل من قبل المحتالين، لذا يجب عليك بالتأكيد شم رائحة المتسسلين إذا كان أحد التطبيقات يدعي ملايين التنزيلات ولكن لم يتم إصداره إلا لبضعة أيام".

انظر الأذونات

يتعين على المطورين أن يوضحوا بالتفصيل في وصف متجر Google Play نوع الأشياء التي يحتاجون الوصول إليها على هاتفك للعمل، إذا كانت هناك أي أذونات غريبة تحتاجها، فقد تكون هذه علامة سيئة، ويحذر ورمنهوفن: "كن حذرا إذا طلب أحد التطبيقات أذونات لا يحتاجها"، ويضيف :"لا يحتاج أي تطبيق مصباح يدوي إلى معرفة موقعك."

ويؤكد ورمنهوفن : "لمزيد من الحماية استخدم شبكة افتراضية خاصة بحيث يتم تشفير وتأمين كل حركة المرور على الإنترنت على هاتفك وجهاز الكمبيوتر."

قم بأبحاثك

سيشير وصف تطبيق متجر Google Play أيضا إلى من قام بإنشاء التطبيق، يمكنك النقر فوق الاسم وسيعرض لك أي تطبيقات أخرى قاموا بإنشائها، ألق نظرة على هذه التطبيقات ومعرفة ما إذا كانت هناك أي شكاوى في التعليقات عليها.

المصدر:the-sun