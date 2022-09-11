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موتورولا تطلق هاتف أندرويد بقدرات شحن وتصوير ممتازة

العالم الرقمي و Social media

موتورولا تطلق هاتف أندرويد بقدرات شحن وتصوير ممتازة
youtube/GSMDome
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كشفت موتورولا عن هاتفها الجديد الذي سيكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ متوسطة الفئة من حيث المواصفات والسعر.

ويأتي هاتف Edge 30 Neo الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (152.9/71.2/7.8) ملم، وزنه 155غ.

أما شاشاته فأتت من نوع P-OLED بمقاس 6.28 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 419 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية له فحصلت على قدرات تصوير ممتازة، وزودت بعدستين بدقة (64+13) ميغابيكسل، وكاميرا السيلفي فيه أتت بدقة 32 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، إضافة لبطارية Li-Po بسعة 4020 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واطا، وتدعم البطارية ميزة الشحن اللاسلكي أيضا.

المصدر: 4pda

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