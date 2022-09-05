TikTok تنفي وجود اختراق كبير لبيانات مستخدميها

نفى القائمون على شبكة TikTok الأخبار التي تداولتها بعض مواقع الإنترنت والتي أشارت إلى وجود خرق كبير في بيانات مستخدمي الشبكة.

وأشار القسم الروسي للخدمة الصحفية للشبكة لوكالة نوفوستي إلى "أن فريق شبكة TikTok أجرى تحقيقا في موضوع التسرب المحتمل لبيانات المستخدمين، والذي كانت بعض مواقع الإنترنت قد تحدثت عنه، ولم يجد أي دليل على وجود خرق أمني للمنصة".

وجاء في منشور للخدمة "خصوصية وأمان بيانات المستخدم يمثلان أولوية رئيسية لـ TikTok. لقد حقق فريق الأمن لدينا في مزاعم انتهاكات البيانات ولم يجد أي دليل على حدوث خرق لأنظمة أمان النظام الأساسي".

وكانت بعض مواقع الإنترنت قد ذكرت "أن قراصنة الإنترنت قد تمكنوا من سرقة مجموعة واسعة من البيانات الخاصة لأكثر من 2.05 مليار مستخدم لـ TikTok، وكذلك بيانات لمستخدمي شبكة WeChat الصينية، وبيانات لمستخدمي خدمة Douyi".

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من جانبه أشار الخبير التقني والموظف في مايكروسوفت، تروي هانت"أنه تولى التحقيق في موضوع التسريب المذكور، وذكر أن الدلائل المقدمة عن موضوع الاختراق لا تزال غير مقنعة كفاية، وأن البيانات التي تم نشرها قد لا تكون خاصة بـ TikTok، بل تم نشرها من قبل طرف ثالث لأهداف التسويق أو التجارة الإلكترونية".

المصدر: نوفوستي+4pda