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نوكيا "تكتسح" عالم أندرويد بهاتف متطور

العالم الرقمي و Social media

نوكيا
youtube/Tech Spurt
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كشفت شركة نوكيا عن مواصفات هاتفها الجديد الذي تتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة ويكون منافسا قويا في عالم أجهزة أندرويد الحديثة.

ويأتي هاتف Nokia X30 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيارIP67، أبعاده (158.9/73.9/8) ملم، وزنه 185غ.

وحصل على شاشة AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 12، ومعالج Qualcomm  Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بدقة (50+13) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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ودعمت نوكيا هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: ixbit

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