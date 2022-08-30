Xiaomi تتحدى سامسونغ بهاتف أندرويد جديد

في الأسبوع الأول من سبتمبر القادم من المفترض أن تكشف Xiaomi عن هاتف جديد صممته لينافس أحدث هواتف سامسونغ من الفئة المتوسطة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Poco M5s سيأتي بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفق معيار، أبعاده (160.5/74.5/8.3) ملم، وزنه 178غ.

أما شاشته فستكون من نوع AMOLED مقاسها 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل هذا الهاتف بنظام Android 11 مع واجهات MIUI 12.5، ومعالج Mediatek Helio G95، ومعالج رسوميات Mali-G76 MC4، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وستحصل الكاميرا الأساسية له على 4 عدسات بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 13 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: ixbit