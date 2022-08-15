Realme تكشف عن أحد أفضل هواتف 5G

تستعد Realme لإطلاق هاتفها الجديد الذي سيكون أحد أفضل هواتف أندرويد القادرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وسيأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (165/76/8.4) ملم، وزنه 190غ.

أما شاشته فستكون IPS LCD بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 480 شمعة/م تقريبا.

وسعمل الهاتف بنظام "أندرويد-12" مع واجهات Realme UI 2.0، ومعالج ثماني النوى مطور بتقنية 6 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيبغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستأتي ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 مل لسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي امبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: ixbit