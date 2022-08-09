يويتوبر سوري: هدف الناقد عدم السخرية بل تحسين السلوكيات الخاطئة في المجتمع

عبر اليوتيوبر وصانع المحتوى السوري رامي عبد الحي عن أهمية محتوى النقد الذي يهدف إلى تحسين السلوكيات الخاطئة وبمجتمعاتنا العربية.

عبد الحي قال خلال لقائه مع أحمد الجمل ببرنامج "ناس أونلاين" أن "جوهر محتوى النقد هو أنك تكون صادق ورأيك حقيقي.. أنا شخص أتحدث عن أي شخص بطريقة عادلة وأفضل شي في اليوتيوب أنه لا يوجد فلتر.. أنت تعبر عن رأيك الأصلي".



اليوتيوبر السوري أضاف " هدف الناقد عدم السخرية.. الهدف هو تحسين المجتمع للأفضل..

أنا اكتر شئ أركز فيه نقد الأفعال والسلوكيات بعيدا عن نقد الأشخاص"

عبد الحي، أشار أيضا إلى عدم الانجراف وراء وما يطلبه الجمهور قائلا

"يجب أن يكون هناك خط فاصل بين ما يطلبه الجمهور وبين ما تحب ان تنتج.. يجب أن توازن في الأمر حتى تستطيع الاستمرار"..