آبل تدفع 50 مليون دولار للمتضررين من عيوب MacBook!

وافقت شركة آبل على دفع تعويضات بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار لتسوية قضية جماعية رفعت ضدها سابقا بشأن عيوب في بعض نماذج حواسب MacBook.

وتبعا للمعلومات فإن "آبل وافقت على دفع تعويضات للمتضررين من عيوب في لوحات مفاتيح بعض نماذج حواسب MacBook المحمولة، وسيتلقى المتضرر تعويضا تتراوح قيمته ما بين 50 إلى 395 دولارا تبعا للضرر الذي تعرض له حاسبه".

وكان مالكو بعض نماذج حواسب MacBook في عدة ولايات أمريكية قد رفعوا دعوى قضائية جماعية ضد آبل ، وأشاروا "إلى وجود مشكلات في لوحات مفاتيح butterfly في أجهزتهم، وشملت تلك الأجهزة حواسب MacBook المباعة ما بين 2015 و2017، وأجهزة MacBook Pro المباعة ما بين 2016 و2019، وحواسب MacBook Air التي بيعت ما بين 2018 و2019".

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وأشارت آبل إلى "أن المقيمين في ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وإلينوي وميتشيغان ونيوجيرسي ونيويورك وواشنطن يمكنهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تعرضت له أجهزتهم، وأن المستخدم الذي بدّل لوحة مفاتيح حاسبه مرة واحدة سيتلقى تعويضا قد يصل إلى 125 دولارا، أما الذي استبدلها أكثر من مرة فسيحصل على تعويض قد تصل قيمته إلى 395 دولارا".

المصدر: ixbit