Xiaomi تطلق أحد أفضل هواتف أندرويد لهذا العام

كشفت Xiaomi عن المواصفات الرسمية لهاتفها الأحدث الذي صنف من بين أفضل هواتف أندرويد حاليا.

ويأتي هاتف Xiaomi Redmi K50i بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، أبعاده (163.6/74.3/8.9) ملم، وزنه 200 غ.

وجهّز بشاشة FFS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 407 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision و HDR10.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek Dimensity 8100 الحديث، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC6، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/265 غيغابايت.

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الكاميرا الأساسية له أتت ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم، وتقنيات Infrared للتحكم عن بعد بالأجهزة الكهربائية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5080 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطا.

المصدر: ixbit