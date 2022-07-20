روسيا تضيف ميزات جديدة لموقعها الحكومي للخدمات الرقمية

أعلنت وزارة التنمية الرقمية والاتصالات الروسية أن موقع Gosuslugi المخصص لتقديم الخدمات الرقمية في البلاد سيحصل على ميزات وخدمات دفع جديدة.

وجاء في منشور صادر عن الوزارة " موقع Gosuslugi المخصص لتقديم الخدمات الرقمية في روسيا سيحصل على خدمة الدفع الإلكترونية الروسية Yandex Pay، هذه الخدمة ستضاف إلى قسم دفع الخدمات عبر الموقع، ومن خلالها سيتمكن المستخدمون من دفع الفواتير الخاصة بمنازلهم، ودفع رسوم المعاملات والوثائق الرسمية والعديد من الأمور الأخرى".

وسيحصل مستخدمو الخدمة الجديدة على خصومات تصل إلى 30% عند تسديدهم لبعض الرسوم الحكومية، كما سيحصلون على خصم 50% عند تسديدهم لرسوم المخالفات المرورية في غضون 20 يوم من تاريخ صدور المخالفة".

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وبالإضافة لهذه الخدمة يمتلك مستخدمو Gosuslugi حاليا العديد من خدمات الدفع الإلكتروني عبر أنظمة Visa وMastercard و Maestro و Mir، كما يمكنهم الدفع بالعتماد على حساب هواتفهم المحمولة التابعة لمشغلات عاملة في روسيا مثل MTS و Beeline و MegaFon و Tele2 و Yota و Tinkoff Mobile و Rostelecom.

المصدر: فيستي