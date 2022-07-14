هاتف جديد بكاميرات ممتازة وسعر منافس من سامسونغ

بدأت سامسونغ بالترويج لهاتفها الجديد من فئة غالالكسي الذي ستطرحه بميزات جيدة وسعر منافس.

ويأتي هاتف Galaxy M13 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (165.4/76.9/8.4) ملم، وزنه 192 غ، ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

أما شاشته فأتت PLS LCD بمقاس 6.6 بوصة، أبعادها "20:9"، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات One UI Core 4.1، ومعالج Exynos 850، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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والكاميرا الأساسية فيه حصلت على 3 عدسات بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 8 ميغابيكسل

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا، أما سعر الجهاز في الأسواق العالمية فنحو 189 يورو.

المصدر: ixbit