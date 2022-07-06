Meta تتخلى عن محفظتها الرقمية

أعلنت شركة Meta المالكة لفيسبوك عن نيتها إغلاق محفظة Novi الإلكترونية لتداول الأموال.

وقال بيان صادر عن موقع الشركة "اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل سيتم إغلاق جميع المنصات المرتبطة بمحفظة Novi الرقمية، بما في ذلك تطبيق المحفظة وحساب واتس آب الخاص بمشروعها".

وحثت الشركة مستخدمي المحفظة على سحب أموالهم من Novi في أسرع وقت ممكن، وأشارت إلى أن المستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة وغواتيمالا يمكنهم تحويل أموالهم إلى حسابات بنكية، ويمكن لمواطني غواتيمالا أيضًا سحب الأموال نقدا.

وبالنسبة للأموال المتبقية في حسابات المستخدمين بعد الأول من سبتمبر، قالت الشركة "إنها ستحاول تحويلها إلى حساباتهم المصرفية أو بطاقاتهم المرتبطة بحساب المحفظة".

وكانت Meta قد أطلقت محفظة Novi الإلكترونية في أكتوبر الفائت لتسهيل تبادل وتحويل الأموال بشكل سريع ومجاني، وفي البداية كان من المفترض أن يعمل المشروع على أساس Diem العملة المشفرة الخاصة بالشركة، ولكن وبعد الضغوطات التي تعرضت لها الشركة من قبل المنظمين الأمريكيين أجبرت Novi على الدخول في شراكة مع Coinbase لاستخدام عملة Paxos الرقمية، وبداية العام الجاري تم بيع Diem لبنك Silvergate بقيمة 182 مليون دولار.

المصدر: rb.ru