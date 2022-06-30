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Firefox الجديد يعزز خصوصية بيانات المستخدمين

العالم الرقمي و Social media

Firefox الجديد يعزز خصوصية بيانات المستخدمين
Legion-Media
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أعلنت شركة Mozilla عن إصدار جديد من متصفح Firefox، حمل معه العديد من الميزات للمستخدمين.

وتبعا للشركة فإن إصدار Firefox 102 الجديد حمل معه تصحيحات للعديد من الأخطاء البرمجية التي كانت تؤثر على تصفح المواقع، كما رممت معه بعض الثغرات التي كان من الممكن أن تستغل لاختراق أجهزة وبيانات المستخدمين.

وأبرز شيء في الإصدار الجديد هو ظهور ميزة "Query Parameter Stripping" التي تزيل تلقائيا التصنيفات من عناوين- URL عند تصفح الإنترنت، الأمر الذي يمنع العديد من المواقع من الحصول على بيانات التصفح واستغلال تلك البيانات لتوجيه الإعلانات للمستخدمين.

Firefox الجديد يعزز خصوصية بيانات المستخدمين
youtube/REC Anything

ولتمكين الميزة الجديدة يجب على المستخدم التوجه إلى قائمة إعدادات Firefox، والنقر على "Privacy and Security"، ومن ثم تغيير خيار "الحماية الموسعة" إلى خيار "الحماية الشديدة".

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ويشير بعض الخبراء إلى أن الميزة الجديدة قد تمنع المستخدم من الوصول إلى بعض المواقع التي تصنفها على أنها "خطرة" أحيانا، لذا يمكنه إيقاف تفعيل الميزة في أي وقت عند الحاجة.

المصدر: ixbit

 

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