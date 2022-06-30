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نوكيا تعود بقوة لعالم أندرويد عبر هاتف منافس

العالم الرقمي و Social media

نوكيا تعود بقوة لعالم أندرويد عبر هاتف منافس
Legion-Media
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قررت نوكيا استعادة مواقعها في سوق الهواتف الذكية عبر جهاز سعره منافس ومزود بمواصفات جيدة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Nokia Style+ المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (166/76/8) ملم.

وسيحصل على شاشة بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/10809) بكسل ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 405 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام "أندرويد-12"، وسيجهز بمعالج وشريحة موديم تمكنانه من التعامل بسرعة مع شبكات 5G الخلوية الحديثة، كما سيجهز بذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية له فستجهز بثلاث عدسات بدقة (48+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيحصل الهاتف أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4900 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واطا.

المصدر: ixbit

 

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