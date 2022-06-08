حدّث هاتفك "أندرويد" الآن .. غوغل و"سامسونغ" تصدران تنبيها "حرجا"!

حث مستخدمو هواتف "أندرويد" على تنزيل آخر تحديثات البرامج بعد اكتشاف مشكلات حرجة قد تترك الأجهزة معرضة للهجوم.

ويحتاج أي شخص لديه جهاز "أندرويد" إلى التأكد من تحديثه بالكامل بأحدث البرامج. وهذا لأن غوغل أعلنت عن إصدار تحديث عاجل يعمل على إصلاح إجمالي 41 مشكلة مع بعض المشكلات الخطيرة للغاية التي أعطاها عملاق التكنولوجيا الأمريكي تصنيفا مهما. وقالت غوغل إن أحد أخطر الأخطاء المكتشفة في نظام التشغيل "أندرويد"، قد يؤدي إلى تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد دون الحاجة إلى امتيازات تنفيذ إضافية.

وهذا أمر خطير للغاية، لأن هذه الأنواع من العيوب يمكن أن تسمح للقراصنة بالسيطرة الكاملة على الجهاز وسرقة البيانات الشخصية. ويمكن لعيبين آخرين أن يسمحا أيضا للقراصنة بالوصول إلى الأجهزة عن طريق اختراق البرامج الضارة.

وأعلنت شركة "سامسونغ" أنها دفعت إصدار التصحيح لشهر يونيو لجميع نماذجها الرئيسية.

ويعد هذا التحديث أكثر أهمية لأنه إلى جانب المشاكل الـ 41 التي اكتشفتها غوغل، قامت "سامسونغ" أيضا بتصحيح 25 نقطة ضعف أخرى تؤثر على أجهزتها.

إقرأ المزيد

وإليك كيفية التحقق من إصدار "أندرويد" الذي تستخدمه وكيفية تحديث الهاتف: يمكنك العثور على رقم إصدار "أندرويد" لجهازك ومستوى تحديث الأمان ومستوى نظام "غوغل بلاي" في تطبيق الإعدادات. وستتلقى إشعارات عندما تكون التحديثات متاحة لك. ويمكنك أيضا التحقق من وجود تحديثات.

- تحقق من نسختك من "أندرويد"

• افتح تطبيق "الإعدادات" على هاتفك.

• بالقرب من الجزء السفلي، انقر فوق النظام ثم تحديث النظام.

• راجع "إصدار "أندرويد"" و"تحديث أمان "أندرويد"".

- كيفية الحصول على تحديثات "أندرويد"

• افتح تطبيق "الإعدادات" على هاتفك.

• بالقرب من الجزء السفلي، انقر فوق النظام ثم تحديث النظام.

• سترى حالة التحديث الخاص بك. اتبع أي خطوات تظهر على الشاشة.

- كيفية الحصول على تحديثات الأمان

تحدث معظم تحديثات النظام وتصحيحات الأمان تلقائيا. للتحقق من توفر تحديث:

• افتح تطبيق "الإعدادات" على جهازك.

• اضغط على الأمن.

• تحقق من وجود تحديث:

• للتحقق من توفر تحديث أمني، انقر فوق فحص أمان غوغل.

اتبع أي خطوات تظهر على الشاشة.

المصدر: إكسبريس