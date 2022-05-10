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ماسك يرد على لاعب سعودي دعاه للاعتراف بوجود الخالق

العالم الرقمي و Social media

ماسك يرد على لاعب سعودي دعاه للاعتراف بوجود الخالق
AP
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بعد التكهنات على موقع "تويتر" بوفاته، قال إيلون ماسك رائد الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة "سبيس إكس" إنه "لا مانع لديه من دخول جهنم".

وعلق محمد المسحل، اللاعب السابق في فريق الاتفاق السعودي، على تغريدة للملياردير إيلون ماسك عن "الموت في ظروف غامضة"، داعيا إياه "الاعتراف بوجود خالق عظيم لهذا العالم".

ورد إيلون ماسك على تغريدة المسحل قائلا: "إذا مت في ظروف غامضة فإنه من الجيد معرفتكم جميعا"، ليعلق المسحل بتغريدة تفاعل معها آلاف المغردين بين مؤيد ومعارض لما قاله إلى إيلون ماسك.

وقبل ذلك بساعات قليلة، نشر ماسك رسالة تتكهن بـ "وفاته في ظروف غامضة". وقبل ذلك، "شارك" بيانا أدلى به دميتري روغوزين، رئيس شركة "روسكوسموس" الحكومية الروسية، تناول مسألة تزويد أوكرانيا بمعدات الإنترنت "ستارلينك" وبالتالي "مشاركة" ماسك في إمداد القوات الأوكرانية.

المصدر: تاس

 

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