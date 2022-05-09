إيلون ماسك: لا مانع لدي من دخول جهنم

بعد التكهنات على موقع "تويتر" بوفاته، قال إيلون ماسك رائد الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة "سبيس إكس" إنه "لا مانع لديه من دخول جهنم".

وغرّد ماسك ردا على مستخدم نشر يسأل الملياردير عن وجود "الخالق" وحثه على "التوبة" إذا كان يعلم بوجوده: "لا مانع لدي من دخول جهنم، إذا كانت هذه هي وجهتي النهائية فعلا".

وقبل ذلك بساعات قليلة، نشر ماسك رسالة تتكهن بـ "وفاته في ظروف غامضة". وقبل ذلك، "شارك" بيانا أدلى به دميتري روغوزين، رئيس شركة "روسكوسموس" الحكومية الروسية، تناول مسألة تزويد أوكرانيا بمعدات الإنترنت "ستارلينك" وبالتالي "مشاركة" ماسك في إمداد القوات الأوكرانية.

المصدر: تاس