إيلون ماسك يكشف المجالات التي سيركز عليها "تويتر" بقوة

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن مجالات ستركز عليها شركة "تويتر" بشكل كبير في حال اسكتمال استحواذه عليها.

ونشر ماسك تغريدة يوم الجمعة قال فيها إنه "إذا اكتمل الاستحواذ على "تويتر"، فستركز الشركة بشكل كبير على هندسة البرمجيات، والتصميم، وتقنية المعلومات، وأجهزة الخادم".

وأضاف في تغريدة أخرى: "أعتقد بقوة أن جميع المديرين في المجال الفني يجب أن يكونوا ممتازين من الناحية الفنية، ويجب على المديرين في البرمجيات كتابة برامج رائعة، أو أن الأمر أشبه بكونك قائد سلاح فرسان لا يستطيع ركوب الخيل!".

I strongly believe that all managers in a technical area must be technically excellent.



Managers in software must write great software or it’s like being a cavalry captain who can’t ride a horse! — Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2022

وأثارت تغريدات إيلون ماسك تفاعلا واسعا من جانب متابعيه على "تويتر"، البالغ عددهم 91 مليون، وطلب أحدهدم منه إعادة التصميم القديم لـ"تويتر" بدلا من الحالي، ليرد عليه ماسك إن "هناك الكثير لبذله من أجل التصميم، وكل "بيكسل" واحد مهم، إنها مشكلة صعبة".

وجاءت تصريحات إيلون ماسك ردا على تقرير أرفقه مع تغريدته، يتناول أنباء حول أن استحواذه على "تويتر" سيؤثر على قدرة الشركة على الاحتفاظ بالموظفين الحاليين وتعيين موظفين جدد.

كما أشار التقرير إلى أن ماسك استخف بموظفي "تويتر" الحاليين، مثل فيجايا جاد، وهي كبيرة محاميي الشركة التي تحظى باحترام كبير، وأنقذت الشركة من العديد من الأفخاخ السياسية، بما في ذلك قرار حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وكان إيلون ماسك جمع 7.1 مليار ‏دولار إضافية لدعم استحواذه على موقع "تويتر" للتغريدات، من بينها 1.9 مليار دولار من الأمير السعودي، الوليد بن طلال‏.

المصدر: RT + وكالات