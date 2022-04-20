 
مباشر

Xiaomi تكشف عن مواصفات هاتفها المنافس الجديد الذي سيعمل مع شبكات 5G

العالم الرقمي و Social media

Xiaomi تكشف عن مواصفات هاتفها المنافس الجديد الذي سيعمل مع شبكات 5G
youtube/Via Tech
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/suo5

كشفت Xiaomi عن مواصفات هاتفها الجديد Civi 1S الذي سيكون من بين أكثر هواتف 5G منافسة من حيث السعر والمواصفات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهاتف سيجهز بشاشة OLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا.

وسيحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (158.3/71.5/7) ملم، محمي بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وسيعتمد الهاتف في أدائه المميز على معالج Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G المطور بتقنية 6 نانومتر، وعلى ذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

إقرأ المزيد
تسريبات تكشف عن شكل هواتف iPhone 14 القادمة
تسريبات تكشف عن شكل هواتف iPhone 14 القادمة

كما ستضم كاميرته الأساسية عدسة بدقة 64 ميغابيكسل، وعدسة مخصصة للتصوير الفائق العرض.

وسيجهز الهاتف أيضا بنظام تشغيل "أندرويد-12"، ومنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

المصدر: 3dnews

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا