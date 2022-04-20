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شبكة "Odnoklassniki"الروسية للتواصل الاجتماعي تحصل على ميزة مهمة

العالم الرقمي و Social media

شبكة
Legion-Media
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أعلن القائمون على شبكة "Odnoklassniki" الروسية للتواصل الاجتماعي أن مستخدمي الشبكة سيحصلون على ميزة مهمة ومفيدة للكثيرين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مستخدمي شبكة "Odnoklassniki" سيكون بإمكانهم استخدام الأسماء التي يعتمدونها في شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى في ملف التعرف الخاص بهم على الشبكة، الأمر الي سيمكن الأشخاص الآخرين من إيجادهم بسهولة والتواصل معهم عبر المنصة الروسية، كما سيساعد هذا الأمر في التعرف على الأصدقاء عبر مختلف شبكات التواصل.

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وقال القائمون على Odnoklassniki "باتت شبكتنا تسمح لمستخدميها الآن باستعمال الأسماء التي يستخدمونها مع باقي شبكات التواصل الاجتماعي مثل تليغرام و TikTok و Viber و "واتس آب" ومع شبكة "VK" الروسية أيضا.

وكانت " Odnoklassniki" قد أشارت في مارس الفائت إلى أن تسجيلات دخول المستخدمين الجدد إلى الشبكة ازدادت بنسبة كبيرة، كما لوحظ ازدياد نسبة استعادة الحسابات القديمة على الشبكة بمقدار الثلث تقريبا، موضحين أن الروس باتوا أكثر نشاطا على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل عام.

المصدر: فيستي

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