Xiaomi تحضر لإطلاق أحد أفضل هواتف أندرويد

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن هاتف Poco F4 GT الذي ستطلقه Xiaomi لتنافس به أفضل هواتف أندرويد التي ظهرت هذا العام.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيحصل على أداء جبار كونه مجهزا باحدث معالج Snapdragon من كوالكوم، وبذواكر وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت.

كما سياتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (173.3/75.5/8.5) ملم، وزنه 193 غ، ومجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.62 بوصة، دقة عرضها (2400/10809 بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 399 شمعة/م تقريبا.

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أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.

المصدر: 4pda