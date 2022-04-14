Vivo تنافس سامسونغ بهاتف متطور آخر

كشفت Vivo عن مواصفات هاتفها الذكي الجديد الذي تتوقع له أن يكون منافسا قويا لأحدث هواتف شركة سامسونغ.

ويأتي هاتف iQOO Neo6 الجديد بهيكل أنيق التصميم، أبعاده (163/76.2/8.5) ملم، وزنه 194 غ.

أما شاشة الجهاز فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.62 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يعادل 1300 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير واقعية كبيرة للصور والفيديوهات.

ويعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (64+12+2) ميغابيكسل، والكاميرا الامامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وجهزت Vivo هاتفها الجديد يمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع يشحن 80% من سعتها في غضون 18 دقيقة تقريبا.

المصدر: 3dnews