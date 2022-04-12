ماذا تحضّر آبل لعشاق الحواسب المحمولة هذا العام؟

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بالحواسب الجديدة التي قد تطرحها آبل هذا العام.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن آبل لن تتوقف عند إطلاق حاسبها المكتبي الجديد وشاشتها الذكية الأحدث لهذا العام، بل ستكشف خلال حدث WWDC المرتقب عن جيل جديد من حواسب MacBook المحمولة.

وتشير توقعات الصحفي الشهير مارك غورمان إلى "أن آبل قد تكشف العام الحالي عن حاسب MacBook Air جديد للمبتدئين، من المفترض أن يكون أول حاسب من هذه الفئة سيحصل على معالجات M2 الجديدة"، وتبعا للشائعات فإن هذا الحاسب سيحصل على تصميم شبيه بتصاميم حواسب iMac بمقاس 24 بوصة، مع إمكانية اختيار ألوان مختلفة لهيكله الخارجي.

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وتبعا لغورمان فإن "شاشة الحاسب المذكور لن تعمل بتقنية miniLED، لكنها ستحتوي على منافذ إضافية، وستدعم أحدث إصدارات MagSafe والكاميرات المحسنة لخدمات FaceTime".

ويتوقع غورمان أيضا أن آبل قد تعلن العام الجاري أيضا عن حواسب جديدة من فئة Mac mini ومن فئة iMac، كما يفترض أنها ستطلق حواسب جديدة من فئة MacBook Pro لتحل محل تلك القديمة التي جاءت بشاشات بمقاس 13 بوصة، فضلا عن أنها تعمل على تطوير أجيال جديدة من أجهزة Mac Pro و iMac Pro.

المصدر: فيستي